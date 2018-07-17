Hakkari ve Van'da "Beyaz Önlük" operasyonu: 39 gözaltı

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Hakkari Devlet Hastanesi'nde düzenlenen engelli sağlık kurulu raporlarında sahtecilik yapıldığı belirlendi ve bu raporlarla kamuyu zarara uğrattıkları tespit edilen kişilere operasyon yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yaklaşık 6 ay süren teknik dinleme ve fiziki takip sonucunda, 13 Temmuz'da Hakkari merkezli olmak üzere Yüksekova ve Şemdinli ilçeleri ile Van'da eş zamanlı "Beyaz Önlük Operasyonu" düzenlendi.

Operasyonda, hastanede çalışan bazı kamu personeli ile sahte rapor kullandıkları belirlenen 39 şüpheli gözaltına alındı.

Bir araca da el konuldu

Kamuda çalışan şüphelilerin, sahte raporlar karşılığında para alarak menfaat sağladıkları, sahte rapor alan şüphelilerin de bu raporları engelli aylığı, vergi indirimi, evde bakım hizmetleri, araç alımında ÖTV ve MTV indirimi, engelli olarak işe başlama ve askerlik hizmetinden muaf olmak amacıyla kullandıkları öne sürüldü.

"Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, resmi belgeyi bozmak yok etmek veya gizlemek, bilişim sistemine izinsiz girmek, sistemi engellemek bozmak verileri yok etmek veya değiştirmek" suçlamalarından yürütülen soruşturmada, usulsüz sahte özürlü raporuyla ÖTV ve MTV indiriminden faydalanılarak alındığı tespit edilen bir araca da el konuldu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA