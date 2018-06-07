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Hakkari ve Şırnak'ta geniş çaplı terör operasyonu

Şırnak Beytüşşebap ve Hakkari Çukurca'da hava destekli terör operasyonlarında PKK'lı teröristlerin kullandığı mağaralar imha edildi.

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Hakkari ve Şırnakta geniş çaplı terör operasyonu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütüne yönelik operasyonları hız kesmeden devam ediyor.

Operasyonlarda teröristlerin kullandığı mağaralar imha edilirken çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Öte yandan sıcak bölgelerden biri olan Hakkari Çukurca ve Şırnak Beytüşşebap üçgenine sabahın ilk ışıklarıyla dev bir operasyon gerçekleştirildi. Marinus, Kel Meme, Altın Kapı Mevkii, Kato Dağı, Feraşin bölgelerine eş zamanlı hava destekli operasyonlar başlatıldı. 

Operasyonlara Sikorsky ve Atak tipi taarruz helikopterleri destek veriyor. Sabah saatlerinde helikopterlerle hakim bölgelere asker ve güvenlik korucusu sevk edildi.

Huzur ve güvenliğin sağlandığı ilçe ve köylerden sonra sıra yayla ve 3 bin rakımlı dağlara geldi. Burada yapılacak temizleme çalışmaları sonrası güvenlik bölgesi ilan edilen yerler terar kullanıma açılacak.

Kaynak: İHA

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