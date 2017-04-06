  • 06 NISAN 2017, PERŞEMBE

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Hakkari ve Şırnak kırsalında hava harekatı

Hakkari ve Şırnak kırsalındaki terör hedeflerine düzenlenen hava harekatlarında 16 terörist etkisiz hale getirildi.

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Hakkari ve Şırnak kırsalında hava harekatı

Hakkari ve Şırnak kırsalındaki terör hedeflerine düzenlenen hava harekatlarında 16 terörist etkisiz hale getirildi. Irak'ın kuzeyine gerçekleştirilen hava harekatında ise bölücü terör örgütüne ait silah mevzisi ve mağaralar imha edildi.


Türk Silahlı Kuvvetlerince, Hakkari ve Şırnak kırsalındaki terör hedeflerine düzenlenen hava harekatlarında 16 terörist etkisiz hale getirildi. Irak'ın kuzeyine gerçekleştirilen hava harekatında ise bölücü terör örgütüne ait silah mevzisi ve mağaralar imha edildi. 

Etiketler: şırnak, hava harekatı, Hakkari
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