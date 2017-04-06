Hakkari ve Diyarbakır'da PKK'lılara büyük darbe!

Hakkari'de PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda bir sığınakta silah, çok sayıda mühimmat ve patlayıcı malzemesi bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik operasyonun devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz merkez Oğul köyü Kapankaya mevkisi kırsal alanında bölücü terör örgütü mensuplarına ait mağara/sığınakta çok sayıda yaşam malzemesi, silah ve mühimmat olduğuna dair bilgi edinilmesi üzerine 6 Nisan 2017 günü merkez Oğul köyü Kapankaya mevkisi kırsal alanında yapılan arama ve tarama faaliyetinde bir adet sığınak tespit edilmiştir."

Sığınakta silah, mühimmat, patlayıcı ve yaşam malzemelerinin ele geçirildiği vurgulanan açıklamada, şöyle denildi:

"Sığınakta PKM Bixi makinalı tüfek, 300 PKM Bixi makinalı tüfek mühimmatı, 10 RGP-7 anti-tank roketatar mühimmatı, 10 el bombası, 10 el bombası fünyesi, 9 RGP-7 roketatar sevk fişeği, 8 patlatılmaya hazır el yapımı patlayıcı düzeneği, 2 büyük, 5 küçük tüp (el yapımı patlayıcı yapımında kullanılacağı değerlendirilen), bin AK-47 kalaşnikof marka uzun namlulu silaha ait mühimmat, 7 AK-47 kalaşnikof marka uzun namlulu silaha ait şarjör, 100 metre infilaklı fitil, 42 büyük boy pil (el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan), ilk yardım çantası (içinde çok sayıda ilaç ve kanama durdurucu malzeme bulunmaktadır), 997 metre el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan bakır tel ve çok sayıda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir."

Açıklamada, ele geçirilen malzemelerin yerinde imha edildiği, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

Diyarbakır

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen "Bayrak-46 Uzman Jandarma Çavuş Vedat Aykut Müşterek Operasyonu"nda, 11 sığınak ve bir barınakta çok sayıda silah, mühimmat, el yapımı patlayıcı düzeneği ile 115 kilogram esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Lice ilçesi güney kırsalında barınan ve aralarında üst düzey örgüt yöneticilerin de bulunduğu değerlendirilen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, teröristlere ait silah ve mühimmatın ele geçirilmesi, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu ve bunları gizleyenlerin bulunması, bölgedeki yerleşim yerlerinde tespit edilen işbirlikçiler ve aranan şahısların yakalanması amacıyla 5 Nisan'da saat 22.00'den itibaren başlatılan "Bayrak-46 Uzman Jandarma Çavuş Vedat Aykut Müşterek Operasyonu"nun devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, operasyonda, teröristlerce kullanılan 11 sığınak, 1 barınak ile muhtelif arazide 6 Nisan saat 17.00 itibarıyla, 2 M-16 piyade tüfeği, 28 kalaşnikof piyade tüfeği, keskin nişancı tüfeği, 5 makineli tabanca, 7 tabanca, 5 keskin nişancı dürbünü, 2 gündüz görüş dürbünü, holografik nişan aleti, 7 RPG-7 roketatar, 15 RPG-7 mühimmatı, 4 RPG-7 sevk fişeği, 12,7 milimetrelik 70 uçaksavar mühimmatı, 6 bin 500 muhtelif fişek, 71 muhtelif şarjör, İncil, 3 büyük telsiz, 6 el telsizi, 17 el bombası, 23 takım terörist kıyafeti, 45 çift ayakkabı, 2 kamera, lazer yazıcı ile çok sayıda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildiği bildirildi.

Sığınak ve barınağın kullanılmaz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, içerisinde bulunan yaşam ve giyim malzemelerinin cumhuriyet savcılığının talimatıyla yerinde imha edildiği aktarıldı.

Operasyonda, teröristlerce 730 kilogram amonyum nitrat ve alüminyum tozu kullanılarak hazırlanmış 16 el yapımı patlayıcı düzeneği, oksijen tüpü ve 10 mutfak tüpünün tahrip edildiği ve narko terör kapsamında 115 kilogram kubar esrarın ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, ele geçirilen silah, mühimmat, araç ile uyuşturucunun cumhuriyet savcısının talimatıyla muhafaza altına alındığı vurgulandı. AA