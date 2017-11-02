Hakkari, Tunceli ve Şırnak'ta teröristlerin nefesi kesildi

İçişleri Bakanlığı, bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen operasyonlarla ilgili bilgi verdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bölücü terör örgütüne yönelik sabah saatlerinde başlayan ve devam eden operasyonlarda güvenlik güçleri, teröristler ile sıcak çatışmaya girdi. Çatışmada 6 asker ve 2 güvenlik korucusunun şehit olduğu, 2 askerin yaralandığı bildirildi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında 19, Tunceli'nin Nazımiye ilçesi Kadısırtı Dokuz Kayalar bölgesinde 9, Şırnak'ta 11 olmak üzere toplam 39 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Irak'ın kuzeyine kaçmaya çalışıyorlardı

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmede de Şemdinli ilçesindeki 19 teröristin, Ortaklar bölgesinde sabah saatlerinde meydana gelen çatışma sonrasında devam eden hava destekli operasyonda, bölgeden Irak'ın kuzeyine kaçmaya çalıştıkları hava ve keşif vasıtaları ile tespit edilen teröristlere yönelik icra edilen hava harekatında etkisiz hale getirildikleri belirtildi.

Bilgilendirmede, bölgede yapılan arama tarama faaliyetlerinde 3 RPG-7 roketatar silahı, bir AT-4 roketatar silahı, 10 roketatar mühimmatı, 8 sevk fişeği, bir kalaşnikof piyade tüfeği, 10 el bombası ve 5 özel yapılmış şemsiye ele geçirildiği kaydedildi.

'Şehidimizin kanını yerde bırakmayacağız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki terör saldırısı sonrasında teröristlere yönelik operasyonların devam ettiğini söyledi.

"Şehidimizin kanını yerde bırakmayacağız" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Öncelikle Hakkari ve Tunceli'de teröristlerle çıkan çatışmalar neticesinde 8 şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Çatışmalar aynı şiddette devam ediyor. Bu teröristleri bitirinceye kadar mücadelemize devam edeceğiz. Terörün egemen olmadığını bu zihniyetlere göstereceğiz.”



Kaynak: AA/TRT Haber