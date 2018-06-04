Hakkari şehitlerini binler son yolculuğuna uğurladı

Şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Muhammet Koç, memleketi Adana'da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Koç'un cenazesi, Adana Havalimanı'ndan alınarak törenin düzenleneceği Merkez Sabancı Camii'ne götürüldü.

Şehidin nişanlısı, "O benim bebeğimdi, içim, ciğerim yanıyor" diyerek gözyaşı döktü.

Şehidin annesi Rukiye, babası Şakir Koç ve altı kardeşi de şehidin tabutuna sarılarak gözyaşlarını tutamadı.

İl Müftüsü Hasan Çınar'ın kıldırdığı namazın ardından şehidin naaşı, Asri Mezarlık Şehitliği'nde toprağa verildi.

Törene, şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Koç'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana milletvekilleri, 39. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Tevfik Erkan Olgay, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ile protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Kırşehir'e dönünce nişan yapacaktı

Saldırıda şehit olan sözleşmeli er Süleyman Sevim'in bayrağa sarılı naaşı ise, helikopterle Kırşehir Ahi Stadyumu'na getirilerek burada karşılama töreni düzenlendi.

Cenaze, daha sonra merkez Cacabey Meydanı'na götürüldü. Meydandaki cenaze törenine katılan Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı Harun Tüfekci, şehidin yakınlarına başsağlığı diledi.

Kırşehir Müftüsü Mehmet Yaman'ın öğle vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından Sevim'in naaşı, merkez Dedeli Köyü'ndeki mezarlığa defnedildi.

Cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınları, Kırşehir Valisi İbranim Akın, Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Kırıkkale Mühimmat Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Bilgin, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Ekemen, Kırşehir Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Yunus ve Altın Sevim çiftinin dört çocuğundan biri olan Süleyman Şahin'in sözleşmesinin bitmesine 2 ay kaldığı, Kırşehir'e dönünce nişan yapmayı planladığı öğrenildi.

Kaynak: AA