Hakkari şehitlerine veda

Şehit Sözleşmeli Er Sercan Kara için memleketi Isparta'nın Gelendost ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.

Törene; şehidin ailesi, yakınları, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile çok sayıda hemşehrisi katıldı.

Cenaze töreninin ardından, Şehit Sercan Kara'nın naaşı, dualarla toprağa verildi.

Hatay

Şehit Piyade Er Ömer Küçük için ise Hatay'da tören düzenlendi.

Şehidin naaşı, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin de katıldığı cenaze töreninin ardından, Kırıkhan ilçesi mezarlığında defnedildi.

Bursa

Şehit Sözleşmeli Er Emre Karaaslan için memleketi Bursa'nın Kestel ilçesinde tören düzenlendi.

Mihraplı Camii'ndeki törene, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli de katıldı.

Şehit Emre Karaaslan, Kestel aile kabristanında son yolculuğa uğurlandı.

Zonguldak

28 yaşındaki Şehit Uzman Çavuş Gökhan Kurak'ın naaşı, memleketi Zonguldak'a getirildi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün de katıldığı cenaze töreninin ardından, şehit uzman çavuşun naaşı, dualarla toprağa verildi.

Kırşehir

Şehit Sözleşmeli Er Tayfun Kavun için ise baba ocağı Kırşehir'de tören yapıldı.

Törene; şehit askerin ailesi, yakınları, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile çok sayıda Kırşehirli katıldı.

Samsun

Şehit Sözleşmeli Er Erhan Karaca için de Samsun'da cenaze töreni düzenlendi.

Merkez Büyük Cami'deki törene, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan da katıldı.

Şehit Erhan Karaca, dualarla son yolculuğa uğurlandı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki terör saldırısında şehit düşen güvenlik korucuları Osman Yeşil ile Alaaddin Tekin'in cenazeleri defnedildi.

Şemdinli'deki cenaze törenine İçişleri Bakanı Soylu da katlıdı

Güvenlik korucuları Osman Yeşil ile Alaaddin Tekin'in cenazeleri de defnedildi.

Şehit güvenlik korucuları Yeşil ile Tekin için 34. Hudut Tugay Komutanlığında tören düzenlendi.

Törenin ardından şehitlerin Türk bayraklarına sarılı tabutu, Gelişen köyü Toklu mezrasına getirildi.

Şehitlerin naaşları, burada kılınan cenaze namazının ardından, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katıldığı törenle toprağa verildi.

Soylu, dünkü saldırının gerçekleştiği bölgede incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

TRT HABER