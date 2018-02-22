Hakkari şehitleri son yolculuklarına uğurlandı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 26 yaşında şehit düşen sözleşmeli er Cumali Gür, Antalya'nın Manavgat ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Gür'ün Türk bayrağına sarılı naaşı helallik alınması için Kızılot Mahallesi'ndeki evine getirildi.

Daha sonra şehit Gür için Kızılot Meydanı'nda düzenlenen cenaze törenine, şehidin babası Nazım ile annesi Yiter Gür, yakınları, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Vali Münir Karaloğlu, AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, askeri ve mülki erkan katıldı.

Bakan Özlü, şehidin yakınlarına başsağlığı diledi.

İl Müftüsü Osman Artan'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Gür'ün Türk bayrağına sarılı naaşı, binlerce kişi tarafından mezarlığa götürüldü. Büyük bir Türk bayrağı açan kalabalık, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı attı.

Şehidin naaşı, Kızılot Mahalle Mezarlığı'nda okunan Kur'an-ı Kerim ve dualar eşliğinde toprağa verildi.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Çelik'in cenazesi, memleketi Adana'da defnedildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Eren Çelik, memleketi Adana'nın Ceyhan ilçesinde son yolculuğa uğurlandı.

Şehit Çelik'in Türk bayrağına sarılı naaşı, "helallik" alınması için Soysalı Mahallesi'ndeki evine getirildi.

Daha sonra Şehit Çelik için Soysalı Mahallesi Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze törenine, şehidin eşi Meltem, annesi Hafize, babası Yunus, kardeşleri Emrah ve Erman Çelik ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Vali Mahmut Demirtaş, bazı milletvekilleri ve belediye başkanları ile askeri ve mülki erkan katıldı.

Bakan Arslan, şehit Çelik'in yakınlarına başsağlığı ve sabır diledi.

Cenazeye katılan çok sayıda kişi, büyük bir Türk bayrağı açarak "Şehitler ölmez vatan bölünmez." şeklinde slogan attı.

İl Müftüsü Hasan Çınar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Çelik'in cenazesi Soysalı Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, dün PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 2 asker şehit olmuş bir asker yaralanmıştı.

Kaynak: AA