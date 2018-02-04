Hakkari Şehidi Akagündüz ve Afrin Şehitleri toprağa verildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Fevzi Gürsu'nun cenazesi, memleketi Elazığ'da toprağa verildi.

Şehit Uzman Çavuş Gürsu'nun naaşı, Elazığ Havalimanı'ndan cenaze nakil aracıyla Çaydaçıra Mahallesi'ndeki babaevine getirildi. Helallik alınmasının ardından Mevlana Camisi'ne götürülen şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omuzlarında katafalka konuldu, öz geçmişi okundu.

Şehidin babası Metin Murat, annesi Filiz, kardeşleri Çağrı ve Melike Gürsu ile yakınları tabutun önünde gözyaşı döktü.

Törene katılan çok sayıda vatandaş sık sık tekbir getirerek, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı attı.

İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehit Gürsu için dua edildi. Bir süre omuzlarda taşınan şehidin naaşı, tören mangası eşliğinde top arabasıyla cenaze aracına kadar götürüldü.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, törende yaptığı konuşmada, şehit Fevzi Gürsu'nun milletin birliği, beraberliği, ülkesi, inancı, dini ve ezanı için şehadete yürüdüğünü belirtti.

Şehidin büyük bir fedakarlık örneği gösterdiğini ifade eden Canikli, "Milletimiz ve ailesi için büyük bir acı, ateş düştüğü yeri yakıyor. Rabbim annesinin, babasının, kardeşlerinin, bütün sevenlerinin ve milletimizin acısını hafifletsin. Ne mutlu ki mertebelerin en büyüğünü Rabbim ona nasip etti. İnşallah sevdikleri onun şehadetinden nasip alacak, faydalanacaklar." dedi.

"Onların verdiği silahlarla bu yiğitlerimizi şehit ettiler"

Canikli, Elazığ'dan bütün dünyaya ve ülkeyi bölmek, parçalamak isteyen taşeron, hain örgütlere destek verenlere seslendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bakın o verdiğiniz silahlar, bu millete dönecek, Türkiye'ye yönelecek.' diye daha önce de ikaz ettik. İşte en son örneğini dün gördük. Onların verdiği silahlarla bu yiğitlerimizi şehit ettiler, fidanlarımız o nedenle toprağa düştü. Artık sözün bittiği noktadayız. Terör örgütüne destek veren kim olursa olsun bu desteğini durdurmalı ve bitirmelidir. Bu Türk milleti için bir bağımsızlık mücadelesidir. 20 Ocak'tan beri terör örgütü Afrin bölgesinden ülkemize yönelik 90'a yakın saldırıda bulundu. Bunlar bir günde olmadı, bu silahları bir günde getirmediler. Demek ki hazırlıklarını aylar yıllar öncesinden yapmışlar, yapmaya devam ediyorlar. Niye bu harekatın şimdi yapıldığını anlayabildiniz mi?"

"Destan yazıyorlar"

Canikli, bu milletin birlik ve beraberliği, bağımsızlığı için gereken her şeyin yapılacağını söyledi.

Kurtuluş Savaşı'nda ve en son 15 Temmuz hain darbe girişiminde olduğu gibi bu milletin, ortaya koyduğu o cesaret ve korkusuzlukla bu toprakların çiğnenemeyeceğini tekrar dünyaya göstereceğini vurgulayan Canikli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu topraklar kutsal topraklar, her karış toprağımızda şehidin kanı var. Sonuna kadar savunacağız. Allah'a hamdolsun güçlüyüz, ordumuzda güçlü. Artık operasyonlarda kullandığımız mühimmatları kendimiz üretiyoruz, silahları kendimiz yapıyoruz. Dışarıdan almış olsaydık bu operasyonları yapamazdık zaten. Ona müsaade etmezlerdi. Ama hamdolsun ihtiyacımız yok. Binlerce yiğidimiz oralarda bu toprakları ve bizim özgürlüğümüzü korumak için mücadele ediyor, destan yazıyorlar. Rabbim onları muzaffer eylesin."

Daha sonra şehidin naaşı, götürüldüğü Garnizon Şehitliği'nde toprağa verildi.

Cenaze törenine, şehidin babası Metin, annesi Filiz, kardeşleri Çağrı ve Melike Gürsu, Bakan Canikli'nin yanı sıra Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, AK Parti İl Başkanı Ramazan Gürgöze de katıldı.

Şehit Muhammed Osman Akagündüz son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari’de Çukurca ilçesi Güven Dağı'ndaki üs bölgesine PKK'lı teröristlerce sınırın Irak tarafından düzenlenen saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen piyade sözleşmeli er Muhammed Osman Akagündüz’ün cenazesi Niğde'nin Çamardı ilçesinde toprağa verildi.

Şehit Muhammed Osman Akagündüz’ün (21) cenazesi Adana'daki babaevinden helallik alınmasının ardından ilçeye bağlı Beyazkışlakçı köyüne getirildi.

Köy mezarlığında düzenlenen cenaze törenine, şehidin babası Aziz Akagündüz, annesi Muteber Akagündüz, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kırıkkale Mühimmat ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek. Niğde milletvekilleri Alpaslan Kavaklıoğlu ve Erdoğan Özegen, İl jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu ile vatandaşlar katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı, köy mezarlığında defnedildi.

Güçlükle ayakta durabilen anne Muteber Akagündüz ve şehidin yakınları, uzun süre gözyaşı döktü. Bakan Özhaseki, şehidin ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Şehidin, beş kardeşten en küçüğü olduğu öğrenildi.

Güven Dağı'ndaki üs bölgesine PKK'lı teröristlerce 1 Şubat'ta güdümlü füze ile gerçekleştirildiği değerlendirilen saldırıda bir asker şehit olmuş, 5 asker yaralanmıştı.

Piyade Uzman Çavuş Ali Yılmaz, memleketi Isparta’da toprağa verildi

Şehit Yılmaz’ın Türk bayrağına sarılı tabutu Gaziantep’ten askeri kargo uçağıyla Isparta Süleyman Demirel Havalimanı’na getirildi. Törenle uçakta alınan şehidin cenazesi ardından baba evine getirilerek helallik alındı. Ardından şehidin naaşı cenaze törenin yapılacağı 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’na getirildi.

Cenaze törenine Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç, Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Burdur Valisi Şerif Yılmaz, Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Eğirdir Dağ Komando Okulu Komutanı Tuğgeneral Ömer Faruk Bozdemir, Isparta Garnizon Komutanı Piyade Albay Ferat Ural, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve binlerce vatandaşlar katıldı.

Şehidin cenaze namazını ismini aldığı dedesi Ali Yılmaz kıldırdı. Dede Yılmaz, cenaze namazını kıldırdıktan sonra Mehmet Akif Ersoy’un Çanakkale Şehitleri isimli şiirinden bir bölüm okudu.

Cenaze törenine katılan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, “Ali'mizin mekanı cennet olsun. Rabbim onu cennetine kavuştursun. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Bizim halimizden anlamayanlar bizim halimizi asla anlamayacak olanlar hiç unutmasınlar ki karşılarında insanlık tarihinin ve dünyanın gelmiş geçmiş tüm milletlerin insanından daha fazla vatanı için milleti için bayrağı için can feda etmiş olan bir millet var. Asla unutmasınlar bu aziz millet, Efendimizi övgüsüne ve duasına mazhar olan bu aziz millet tarihi boyunca hiç diz çökmedi. Aman demedi asla ve asla esir olmadı” diye konuştu.

Şehidin tabutu askerin omzuna alınarak tekbirler ve dualar eşliğinde top arabasına konuldu. Şehit Piyade Uzman Çavuş Garnizon Şehitliği’nde toprağa verildi.

Kaynak: AA