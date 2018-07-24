Hakkari polisi çocukları bilgilendirdi

Güvenlik güçlerince gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla huzur ve güven ortamının tesis edildiği Hakkari'de polis ekipleri, halkın yararına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Hakkari Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü ekipleri, Kur'an kursu öğrencilerini ziyaret ederek öğrencilere; kaçırılma, boğulma ve 155 Polis İmdat gibi konularda detaylı bilgi verdi.

TDP Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kıran Mahallesi Örnek Cami Kur’an Kursunda gerçekleştirilen eğitim faaliyetine 4 ayrı caminin öğrencileri de katıldı. Karşılarında gördükleri "Kanka Polis" başta olmak üzere polis memurlarına sarılan çocuklar, sevinçlerini dile getirdi.

Etrafında toplanan çocuklara seslenen ‘Kanka Polis’ kostümle memur, çocuklara boğulma ve çocuk kaçırılma olayları ile 115 Polis İmdat hattı hakkında detaylı bilgiler verdi.

Son zamanlarda kayıp olan Leyla, Eylül, Ekim, Ufuk ve birçok çocuğun ismini söyleyen çocuklar, polisin sorduğu soruları ise tek tek cevapladılar. Polis memuru, “Tanımadığınız biri sizi yanına çağırıp ‘çikolata’ veya ‘para vereceğim’ dediğinde sakın yanına gitmeyin ve aracına binmeyin. ‘Sizi tanımıyorum’ deyip ‘imdat’ diye bağırarak etraftakilerden yardım isteyin. Ayrıca başınız sıkışırsa 155 Polis İmdat hattını arayın” dedi.

Son günlerde sıkça yaşanan boğulma olaylarına da dikkat çeken polisler, çocuklara yüzmeye giderken dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında detaylı bilgiler verdi.

Yapılan eğitim faaliyetinin ardından TDP Şube Müdürlüğü ekipleri tarafında çocuklara oyuncaklar dağıtıldı.

Cami imamları ve öğrenci velileri ise, bu güzel bilgilendirmeden dolayı polis ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: AA, İHA