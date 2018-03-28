Hakkari merkezli FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlenen, aralarında rütbeli emniyet personelinin de olduğu 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
23 Mart'ta Hakkari merkezli Ankara, İstanbul, Mersin, Konya, Sivas, Manisa, Tokat ve Trabzon'da eş zamanlı operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.
27 Mart'ta Hakkari Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen zanlılar hakkındaki tahkikat devam ediyor.
Henüz yakalanamayan 3 şüpheliyi arama çalışmaları ise sürüyor.
Kaynak: AA