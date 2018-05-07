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Hakkari merkezli FETÖ operasyonu: 4 tutuklama

10 ilde yürütülen Hakkari merkezli FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

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Hakkari merkezli FETÖ operasyonu: 4 tutuklama

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları belirlenen 15 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlattı. 

28 Nisan günü Hakkari merkezli olmak üzere Ankara, Afyonkarahisar, Aksaray, Van, Muğla, Şanlıurfa, Ağrı, Gaziantep ve Batman'da başlatılan eş zamanlı operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı. 

Şüphelilerden 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Konuyla ilgili tahkikatın devam ettiği bildirilirken, 7 şahsın yakalanması için çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Hakkari, fetö, FETÖ operasyonu, gözaltı
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