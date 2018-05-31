Hakkari doğalgaza kavuşuyor

Hakkari'de güvenlik güçlerinin PKK'lı teröristlere yönelik kararlı operasyonları sürerken, bir taraftan da önemli yatırımlar devam ediyor.

Vatandaşların yıllardır özlemini çektiği doğalgaz çalışmaları, Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) tarafından yapılan ihale sonrası bölgenin zorlu coğrafi koşullarına rağmen tüm hızıyla devam ediyor.

2017'nin ortalarında Van Özalp'e bağlı Erçek Mahallesi'nde başlatılan 203 kilometrelik hattın 110 kilometresi tamamlandı.10 ekip hattın tamamlanması için engebeli arazi koşullarına rağmen çalışıyor.

Geriye kalan 93 kilometrelik kısmın ise, bu yıl içerisinde tamamlanarak test aşamalarının bitirilmesi hedefleniyor.

"Hakkari'yi temiz havaya kavuşturacağız"

Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, bu yıl kente doğalgazı getirme amacında olduklarını söyledi.

''Bir diğer ihale de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından tamamlanmış olup şehir içerisinde müteahhit firma, dağıtım şirketi olarak çalışmalarına başladı."

Hakkari'nin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 2017 verilerine göre Türkiye'nin en kirli havaya sahip kentlerinden olduğunu anlatan Epcim, şunları söyledi:

"Bu çalışmalarla Hakkari'mizi temiz bir havaya kavuşturmuş olacağız. Doğalgazın Hakkari'yi modern bir kent yapma noktasında önemli bir katkı sağlayacağını düşünüyoruz. 2017 yılında sayın Başbakanımızın müjdelediği doğalgazı 2018 yılı ekim-kasım itibarıyla Hakkari'ye getirmiş olacağız. Bunun da mutluluğu içerisindeyiz.''

Kaynak: AA