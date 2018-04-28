Hakkari Çukurca'da 4 terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinde, dünkü "yurt içi olaylar"a ilişkin bilgilere yer verildi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, güvenlik güçleri tarafından yürütülen operasyonlarda top ve havan atışları sonucu 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Yüksekova kırsalında ise arazi aramasında tespit edilen bir sığınak içerisinde bir el yapımı patlayıcı, 40 kilogram amonyum nitrat ve RDX karışımı patlayıcı madde, bir el bombası, 2 telsiz ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Kaynak: AA