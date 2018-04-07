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Hakkari Çukurca karayoluna askeri kontrol noktası kuruldu

Hakkari Çukurca karayolunda PKK'lı teröristlerin daha önce sık sık yol kesip eylem yaptığı Şine Dağı eteklerine askeri kontrol noktası oluşturuldu.

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Hakkari Çukurca karayoluna askeri kontrol noktası kuruldu

Bölgenin teröristlerden temizlenmesinden sonra Hakkari kent merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Şine Dağı eteklerine askeri kontrol noktası kuruldu.

Daha önce teröristlerin yol kesip eylem yaptığı bölgede kurulan kontrol noktasını Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz ve Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile birlikte ziyaret etti.

Kontrol noktasında incelemelerde bulunan Vali Toprak, burada görevli askerlerle bir süre sohbet etti.

Kaynak: DHA

Etiketler: polis, kontrol noktası, karayolu, Hakkari, Çukurca, asker
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