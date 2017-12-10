Hakan Çavuşoğlu: Kudüs'te huzur olmazsa dünyada olmaz

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa'da AK Parti Karacabey İlçe Kongresi'nde ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını değerlendirdi.

Çavuşoğlu, ABD'nin Kudüs provokasyonuna ilişkin, "Bütün dünya gözlerini yumsa da sadece kendilerine karanlık yaparlar.Bu açıklığı ve netliği gizleyemezler. Kudüs'te huzur olmaz ise dünyada olmaz. Barış olmaz. Ben yaptım anlayışıyla hoyratla yapılan her iş akamete uğrayacaktır Allah'ın izniyle. Artık yeter. Biz Müslüman alemi olarak tek yumruk olmalıyız. Olamazsak Kudüs üzerinde planı olanların ekmeğine yağ süreriz." dedi.

Kaynak: TRT Haber