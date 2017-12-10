  • 10 ARALIK 2017, PAZAR

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Kar Yağışlı
Hafif Kar Yağışlı
  • DOLAR 3.839
    EURO 4.519
  • BIST 107921.34
    ALTIN 154
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Hakan Çavuşoğlu: Kudüs'te huzur olmazsa dünyada olmaz

Hakan Çavuşoğlu: Kudüs'te huzur olmazsa dünyada olmaz

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Kudüs'te huzur olmadan dünyada huzur olamayacağını söyledi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Hakan Çavuşoğlu: Kudüste huzur olmazsa dünyada olmaz

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa'da AK Parti Karacabey İlçe Kongresi'nde ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını değerlendirdi.

Çavuşoğlu, ABD'nin Kudüs provokasyonuna ilişkin, "Bütün dünya gözlerini yumsa da sadece kendilerine karanlık yaparlar.Bu açıklığı ve netliği gizleyemezler. Kudüs'te huzur olmaz ise dünyada olmaz. Barış olmaz. Ben yaptım anlayışıyla hoyratla yapılan her iş akamete uğrayacaktır Allah'ın izniyle. Artık yeter. Biz Müslüman alemi olarak tek yumruk olmalıyız. Olamazsak Kudüs üzerinde planı olanların ekmeğine yağ süreriz." dedi. 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Hakan Çavuşoğlu, kudüs, israil
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER