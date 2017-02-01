  • 01 ŞUBAT 2017, ÇARŞAMBA

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Hak-İş 1 Mayıs'ı bu yıl Erzurum'da kutlayacak

Hak İşçi Sendikalar Konfederasyonu (Hak-İş) Genel Başkanı Mahmut Arslan, 1 Mayıs'ı bu yıl Erzurum'da kutlayacaklarını bildirdi.

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Hak-İş 1 Mayısı bu yıl Erzurumda kutlayacak

Hak-İş'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Başkan Arslan, Hak-İş Konfederasyonu Yönetim Kurulu'nun her yıl ayrı bir ilde kutlama kararı çerçevesinde, bu yıl 1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününü, Erzurum'da gerçekleştirme kararı aldıklarını belirtti.

Arslan, "Hak-İş olarak, Türkiye'nin turizm, kültür, tarım ve gelişen sanayisi ile önemli kentlerinden ve doğunun incisi Erzurum'da daha önce Sakarya, Konya, Kayseri, Karabük ve Ankara'da yaptığımız gibi emekçilerin yoğun katılımıyla, 1 Mayıs kutlaması gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz. 1 Mayısların, sendikal harekette önemli bir yeri bulunmaktadır. 1 Mayısların kutlanması, Türkiye'de ve dünyada tartışmaları beraberinde getirmektedir. Hak-İş Konfederasyonu, etkin 1 Mayıs kutlanmasına büyük önem atfetmektedir." ifadesini kullandı.

Etiketler: Hak İşçi Sendikalar Konfederasyonu, Hak-iş, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, 1 Mayıs, erzurum
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