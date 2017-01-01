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'Hainlerin başına gök kubbeyi yıkacağız'

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Yıkılmayacağız, yenilmeyeceğiz, pekişen kardeşliğimizle, güçlenen azmimizle, kuvvetlenen irademizle hainlerin başına gök kubbeyi yıkacağız." dedi.

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Hainlerin başına gök kubbeyi yıkacağız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da İstanbul'daki terör saldırısına ilişkin paylaşımda bulundu.

Bahçeli, açıklamasında, "MHP, Türkiye’nin adeta bir savaş cephesinde olduğunu görmektedir ve de sonuna kadar devlet ve milletiyle bir, beraber olacaktır. Yıkılmayacağız, yenilmeyeceğiz, pekişen kardeşliğimizle, güçlenen azmimizle, kuvvetlenen irademizle hainlerin başına gök kubbeyi yıkacağız." ifadelerini kullandı.

"Kast edilmek istenen istikbalimizdir"

Türk milletinin tamamının kanlı namlunun ucunda olduğuna işaret eden Bahçeli, şunları kaydetti:

"Kast edilmek istenen istikbalimizdir. İmhası amaçlanan, milli birlik ve bağımsızlığımızdır. Türk milletinin tamamı kanlı namlunun ucundadır. Düşmana karşı ayağa kalkmak, tüm vatan sathını korumaya almak yalnızca iktidarın değil, hepimizin manevi sorumluluğu altındadır." AA

Etiketler: MHP Genel Başkanı Bahçeli, İstanbul, terör saldırısı
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