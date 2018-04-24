Hain tuzak Mehmetçiğin gözünden kaçmadı

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando Taburu timleri, terörle mücadele kapsamında Kağızman ilçesinin Çemçe-Madur bölgesinde, terör örgütü PKK'ya operasyon düzenledi.
Mehmetçiğin arama tarama faaliyetlerinde, toprağa gömülü bidona gizlenmiş halde, amonyumnitrat, TNT tozu, pil ve çivi ile desteklenerek tahrip gücü artırılan basma düzenekli el yapımı patlayıcı tespit edildi.
Teröristleri ve mühimmatlarını bulmak için araziyi adeta didik didik arayan Mehmetçiği hedef alan tuzaklanmış patlayıcı, bomba uzmanlarınca imha edildi.
Güvenlik güçlerinin bölgede teröristlere operasyonu sürüyor.
Kaynak: AA