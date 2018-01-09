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Hafta sonu kar geliyor

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretse de kara kış hafta sonu yüzünü gösterecek.

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Hafta sonu kar geliyor

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Kış aylarında bahardan kalma günler yaşanıyor.

Son 7 yılın en sıcak Ocak ayını yaşayan Türkiye'de hava sıcaklığı neredeyse mevsim ortalamalarının 2 katı olarak ölçülüyor. 

Beklenen kar nihayet hafta sonu yurt genelinde etkili olacak. Özellikle şubat ayından itibaren kara kış tüm yurtta hissedilecek.

Yağışsız ve sıcak havalar, kuraklık ve su sıkıntısını da gündeme taşıdı. Yetkililere göre ise içme suyu sıkıntısı yaşanmayacak zira Türkiye’deki barajların doluluk oranı ortalama yüzde 34 seviyesinde seyrediyor.

Kaynak: TRT Haber
 

Etiketler: Kış, kar
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