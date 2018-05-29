Hafriyat kamyonu İstanbul'da ortalığı birbirine kattı

İstanbul Kağıthane'de, Nurtepe Mahallesinde hafriyat kamyonu sürücüsü, inşaattan kamyona hafriyat yükledikten sonra dik yokuştan aşağıya inmeye başladı. Bu sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, önce kaldırıma ardından da evlere çarpmaya başladı. Hızını alamayan kamyon, park halindeki 3 araca da çarpak durabildi.

Kazada, şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Gürültüyü duyan sokağa koştu

Gürültüyü duyarak dışarı çıkan mahalle sakinleri, durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kamyon sürücüsünü gözaltına alıp polis merkezine götürdü.

"Bu kaza ilk değil"

Mahalle sakini Hüseyin Tepe "Sabah hafiften yağmur yağıyordu. Yukarıda inşaat var oradan hafriyat alan kamyon yokuştan aşağıya inerken yağmurdan kayıyor. Sonra evlere çarpıyor, park halindeki araçlara falan vurdu. Allahtan can kaybı falan yok. Yetkililere sesleniyoruz, bu yola bir çözüm bulsunlar. Bu kaza birinci değil, üç dört defa burada kaza oldu. Daha önce bu binaya çarpmıştı araç" diye konuştu.