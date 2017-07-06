  • 07 TEMMUZ 2017, CUMA

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Hafriyat kamyonlarına Drone'lu denetim

İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca hafriyat kamyonlarına yönelik Drone'lu denetim yapıldı.

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Hafriyat kamyonlarına Dronelu denetim

Hafriyat kamyonlarının trafikte yaratabilecekleri tehlikenin önüne geçebilmek amacıyla Şile Otobanı Koçullu mevkiinde Jandarma ekiplerince oluşturulan kontrol noktasında denetim gerçekleştirildi.

Jandarma ekiplerince Drone ile havadan sürücülerin hataları kontrol edilirken, otobanın her iki yönünde motosikletli timler de hareket halinde sürücülerin hatalarını kontrol etti.

Durdurulan hafriyat kamyonlarında sürücü belgeleri, trafik tescil belgesi, kamyonların tonajları, lastik, branda, takograf, trafik sigortası, yeterlilik belgeleri (SRC) kontrolü yapılırken, üzeri çamurlu veya kirli olan araçların plakaları da temizlettirildi.

Trafikte kural ihlali yapan veya evraklarında noksanlık olan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Etiketler: İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Hafriyat kamyonlarına Drone'lu denetim
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