Hafriyat kamyonları ATS sistemiyle denetlenecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, son günlerde kazalarla gündeme gelen hafriyat kamyonlarının daha etkin bir şekilde denetlenmesi için Araç Takip Sistemi (ATS) kurdu.

Projeyi duyuran İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, sisteme dahil olmayan araçlara 2 Nisan itibariyle ağır cezalar verileceğini vurguladı.

İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu ile birlikte Atatürk Havalimanı’nda kameralar karşısına geçerek yeni kurulan araç takip sistemini açıkladı.

13 milyon ceza yazıldı, 600 araç trafikten men edildi

2017'de yaklaşık 110 bin hafriyat kamyonu denetlendiğini vurgulayan Vali Vasip Şahin, "Kuralları ihlal edenlere 13 milyon civarında ceza yazıldı. Yaklaşık 600 araç trafikten men edildi. Bütün hafriyat şirketlerine ve hafriyat kamyonu sürücülerine çağrımız ‘lütfen kurallara uyalım, belirlenmiş teknik şartlara uyalım’. Dikkat bekliyoruz. Bütün bunlara rağmen 2018 yılında denetimlerimize arttırarak devam ediyoruz" dedi.

"Trafikten men de dahil olmak üzere ağır cezalar uygulanacak"

Bugüne kadar mevcut hafriyat kamyonlarından yüzde 75’nin sisteme dahil olduğunun altını çizen Vali Şahin, diğer hafriyat kamyonlarının da 2 Nisan'a kadar sisteme dahil olmasını beklediklerini, bu tarihten sonra ise “trafikten men” de dahil olmak üzere ağır cezalar uygulanacağını açıkladı.

"Sisteme dahil olmayan hiçbir kamyon trafikte hafriyat taşıyamayacak"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da belediye tarafından hayata geçirilen ATS sistemiyle ilgili bilgiler vererek, "ATS dediğimiz araç takip sistemi ile araçlar direk izlenecek. Sisteme dahil olmayan hiçbir kamyon trafikte hafriyat taşıyamayacak. Bu sistemde aracın ne kadar yük aldığı belirlenebiliyor, güzergahı tespit edilebiliyor. Belediyece verilen güzergah dışına çıkmışsa bu tespit ediliyor ki bu vatandaşı mağdur eden en önemli konu. Ondan önemlisi trafikte hız sınırını geçip geçmediği tespit edilebiliyor. Bu sisteme dahil edilen araçlarda kontrol mekanizması kurulmuş oluyor" diye konuştu.

"Hafriyat kamyonu terörü meselesi çözülecek"

ATS sistemiyle işlerini düzgün yapan hafriyat kamyonu sürücülerini de koruduklarını anlatan Uysal, "Yaklaşık 10-12 bin hafriyat kamyonu var. Bunların içinde bekli 1-2 bin tanesi kural ihlali yapıyor. Ancak sokaktaki her vatandaş hafriyat kamyonu gördüğünde tedirgin oluyor. Biz aynı zamanda onları da korumuş oluyoruz. Şu ana kadar 8 bin civarında kamyonumuz bu sisteme dahil oldu. Kurulmayan yaklaşık 2 bin civarında diye tahmin ediyoruz. Hafriyat kamyonu terörü meselesi inşallah halkımız adına da, bu işi düzgün yapan hafriyatlarımız açısından da çözülmüş olacak diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA