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Hafızlık belgesi sorgulaması "e-Devlet"te

Hafızlık belgesi almaya hak kazananlar veya hafızlık durumunu öğrenmek isteyenler, işlemlerini "e-Devlet kapısı" üzerinden yapabilecek.

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Hafızlık belgesi sorgulaması &quot;e-Devlet&quot;te

Hafızlık belgesi almaya hak kazananlar veya hafızlık durumunu öğrenmek isteyenler, işlemlerini "e-Devlet kapısı" üzerinden yapabilecek.

Alınan bilgiye göre, Diyanet İşleri Başkanlığının "e-Devlet" üzerinden başlattığı uygulamaya vatandaşlar, "Hafızlık Belge Sorgulama" başlığı altından ulaşabilecek.

Kimlik numarası ile birlikte şifre, mobil imza veya elektronik imzası olanların girebildiği uygulama üzerinden, hafızlık belgesi sorgulaması da gerçekleştirebilecek.

İlgililer, hafızlık belgesi kaydının görülmediği durumda ise herhangi bir il müftülüğünden bilgilerini güncellemek için talepte bulanacak.

Etiketler: hafızlık belgesi, e devlet
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