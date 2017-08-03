Hafif ticari araçla çarpışan otomobil ikiye ayrıldı

Ahmet Erdem idaresindeki 42 AU 763 plakalı otomobil, merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Yolu Fevzi Çakmak Kavşağı'nda, Tevfik Özkulluk yönetimindeki 45 UA 7382 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle ikiye ayrılan otomobilin ön kısmı yol ortasında kalırken, kontrolden çıkan hafif ticari araç ise devrildi.

Kazada, sürücüler Erdem ve Özkulluk ile araçlarda bulunan Medine Aksoy ile Ömer ve Fatma Öztürk yaralandı.

Ambulanslarla Konya'daki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.