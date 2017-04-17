Hafif ticari araç şarampole uçtu: 10 yaralı

Aksaray'da, hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 2'si çocuk 10 kişi yaralandı.

Ali Demiryürek (31) yönetimindeki 51 HN 505 plakalı hafif ticari araç, Aksaray Ankara karayolu 40. kilometresinde şarampole devrildi.

Kazada sürücü Demiryürek ile aynı araçta bulunan Döndü (33), Muhammet (50), Mehmet (23), Hatice (31), Gürsel (34), Aydın (3), Hatice (5) ve Meliha Taşyürek (49) ile Mustafa Yurdadoğ (37) yaralandı.

Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Döndü Taşyürek ve Yurdadoğ'un hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.