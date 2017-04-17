  • 18 NISAN 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 17º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.705
    EURO 3.946
  • BIST 90653.8
    ALTIN 152.925
Buradasınız : » » Hafif ticari araç şarampole uçtu: 10 yaralı

Hafif ticari araç şarampole uçtu: 10 yaralı

Aksaray'da, hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 2'si çocuk 10 kişi yaralandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Hafif ticari araç şarampole uçtu: 10 yaralı

Aksaray'da, hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 2'si çocuk 10 kişi yaralandı.

Ali Demiryürek (31) yönetimindeki 51 HN 505 plakalı hafif ticari araç, Aksaray Ankara karayolu 40. kilometresinde şarampole devrildi.

Kazada sürücü Demiryürek ile aynı araçta bulunan Döndü (33), Muhammet (50), Mehmet (23), Hatice (31), Gürsel (34), Aydın (3), Hatice (5) ve Meliha Taşyürek (49) ile Mustafa Yurdadoğ (37) yaralandı.

Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Döndü Taşyürek ve Yurdadoğ'un hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Etiketler: Aksaray, aksaray trafik kazası, kaza
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER