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Buradasınız : » » Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, biri ağır 3 kişi yaralandı.

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Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Kocaeli'nin  Kandıra Yolu Karasakallar mevkiinde Hasan Çelikkıran yönetimindeki 34 UL 3254 plakalı otomobil ile Yüksel Özkan idaresindeki 54 VE 654 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada, sürücüler Çelikkıran ve Özkan ile araçlardaki Ayhan Midilli, İsmet (69) ve İsmail Kaya (54) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, otomobildeki İsmet (69) ve İsmail Kaya’nın (54) hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı otomobilden çıkarılan Çelikkıran ile Özkan ve Midilli de ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çelikkıran'ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: AA 

Etiketler: Kocaeli, kandıra, hafif ticari araç
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