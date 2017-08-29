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Hafif ticari araç devrildi: 6 yaralı

Karabük'te hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

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Hafif ticari araç devrildi: 6 yaralı

Alınan bilgiye göre, Ankara'dan Karabük istikametine giden Bayram Koç (42) yönetimindeki 34 ZB 7286 plakalı hafif ticari araç, Kemal Oyman mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.

Bir süre sürüklenen ve refüje düşerek duran araçta, sürücü Koç, Dilber (43), Sevgi (18) ve Beytullah Koç (16) ile Meral (31) ve Aykut Coşkun (27) yaralandı.

Yaralılar olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. AA

Etiketler: Karabük, kaza
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