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Hadımköy'de yangın! Çok sayıda itfaiye bölgede

İstanbul'da Hadımköy'de 2 bin metrekare alana kurulu lojistik deposunun, plastik malzemelerin konulduğu bölümünde yangın çıktı.

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Hadımköyde yangın! Çok sayıda itfaiye bölgede

İstanbul'da Hadımköy'de 2 bin metrekare alana kurulu lojistik deposunun, plastik malzemelerin konulduğu bölümünde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye grubu yönlendirildi.

Edinilen bilgiye göre, Hadimköy’de İstanbul Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir lojistik firmasının deposunun 3’üncü katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Plastik malzemelerin konulduğu alanda çıkan yangına Çatalca, Arnavutköy, Başakşehir ilçelerinden gelen itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmalarının ardından kontrol altına alınan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Büyük çaplı maddi hasarın meydana geldiği yangında yaralanan olmadı. Polis ekiplerinin yangınla ilgili çalışmaları devam ediyor. İHA

Etiketler: son dakika, istanbul yangın, hadımköy yangın, Hadımköy
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