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Hadımköy'de lojistik firmasının deposunda yangın

Hadımköy'de 4 katlı bir lojistik firmasının deposunda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmaları sonrasında söndürülen yangın havadan görüntülendi.

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Hadımköyde lojistik firmasının deposunda yangın
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Hadımköy'de 4 katlı bir lojistik firmasının 3’üncü katında bulunan depoda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmaları sonrasında söndürülen yangın havadan görüntülendi.

Yangın, 11.00 sıralarında Hadımköy-Yeşilbayır Mahallesi İstanbul Caddesi'nde bulunan lojistik firmasının deposunda çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Hadimköy’de İstanbul Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir lojistik firmasının deposunun 3’üncü katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Depoda çıkan yangını gören bekçi durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Plastik malzemelerin konulduğu alanda çıkan yangına Çatalca, Arnavutköy, Başakşehir ilçelerinden gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat müdahale etti.

Çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışması başladı. Büyük çaplı maddi hasarın meydana geldiği lojistik deposundaki yangın havadan görüntülendi. Görüntülerde yoğun duman ve itfaiyenin çalışmaları görülüyor. 

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