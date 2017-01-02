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Haczi engellemek için 2 kez bomba ihbarı yapmış

İzmir'de bazı adliye birimlerinin bulunduğu iş hanına yönelik 2 kez asılsız bomba ihbarı yaptığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

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Haczi engellemek için 2 kez bomba ihbarı yapmış

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde adliyenin ek hizmet birimlerinin bulunduğu iş hanına yönelik 2 asılsız bomba ihbarını, hacizli evinin satışını engellemek isteyen kişinin yaptığı ortaya çıktı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Karşıyaka Adliyesinin bazı birimlerinin bulunduğu Vakıflar İş Hanı'nda, 2 ve 17 Aralık'ta yapılan asılsız bomba ihbarları üzerine çalışma başlattı.

İş hanı ve çevresini araştıran ekipler, güvenlik kamerası ve telefon kayıtlarını inceledi.

İhbarın, 66 yaşındaki Alp U. tarafından ankesörlü telefonla yapıldığını tespit eden ekipler, şüpheliyi evinde gözaltına aldı.

Emniyette ifadesi alınan zanlının, icra müdürlüklerinin bulunduğu iş hanına yaptığı asılsız ihbarlarla, hacizli evinin satılmasını engellemeyi amaçladığını söylediği öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Alp U, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Etiketler: izmir, haciz, bomba ihbarı, izmir haciz, Karşıyaka
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