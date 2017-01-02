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Haczi engellemek için 2 kez bomba ihbarı yapmış

İzmir'de bazı adliye birimlerinin bulunduğu iş hanına yönelik 2 kez asılsız bomba ihbarı yaptığı belirlenen şüpheli tutuklandı.