  • 12 MART 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.818
    EURO 4.698
  • BIST 116914.52
    ALTIN 162.325
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » 'Hacı Murat'lardan Mehmetçiğe destek konvoyu

'Hacı Murat'lardan Mehmetçiğe destek konvoyu

Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla Muğla'da Türk bayrağı asılan "Hacı Murat" araçlarla konvoy oluşturuldu.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Hacı Muratlardan Mehmetçiğe destek konvoyu

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir araya gelen Hacı Murat 124 Muğla Grubu üyeleri, önce şehitler için lokma dağıttı. Daha sonra Hacı Murat araçlara Türk bayrağı takarak şehir turu atan gruptakiler, Şehitler Anıtı'nda toplandı.

Konvoyun geçtiği güzergahtaki diğer sürücüler de korna çalarak destek verdi, bazı vatandaşlar "şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları attı.

Sosyal medya aracılığıyla bir araya geldiklerini ifade eden Selami Yalçın, Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla şehitler için lokma döktürdüklerini söyledi.

Tüm şehitleri saygı ve rahmetle andıklarını dile getiren Yalçın, "Bugün burada Afrin'de şehit olan kahraman askerlerimizi anmak için toplandık. Mehmetçiklerimiz bizim için canlarını hiçe sayıp terör örgütlerine karşı korkusuzca mücadele ediyor. Bizler dualarımızla her an onların yanındayız. " dedi. 

Kaynak: AA

Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı, hacı murat, mehmetçik, afrin, suriye, tsk
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER