Hacı adaylarının heyecanlı bekleyişi bugün sona eriyor

Daha önce kayıt yaptıran, kayıtlarını bu yıl da yenilemesi beklenen 1 milyon 804 bin 110 hacı adayının heyecanlı bekleyişi bugün sona eriyor.

Toplam 2 milyon 120 bin 967 kişinin katıldığı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda bilgisayar ortamında, basın ve kamuoyuna açık olarak yapılan hac kurası başladı.

Kura, hacı adaylarının kayıt yaptırdığı iller bazında, "normal, müstakil odalı ve otel" konaklama türlerinde çekilecek. Asıl ve yedek tasnifinin yapılmayacağı kurada, Diyanet ve acente ayrımına da gidilmeyecek.

Umrede görev almayan kişiler görevlendirilmeyecek

Öte yandan bu yıl da hacı adaylarına, umre ya da hac döneminde görev yapan kişiler arasından seçilecek din görevlileri rehberlik edecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı, umre ya da hac döneminde hizmet etmeyen kişileri hacda görevlendirmeyecek.

Hac kesin kayıtları ne zaman?

Hac kesin kayıtları, 5-16 Şubat'ta, her ilde ve her bir hac konaklama türünde yapılacak.

Belirlenen kayıt süresi içerisinde kesin kayıt yaptırmayanların yerine, hac konaklama türlerine göre kura sırası gözetilerek 22 Şubat-2 Mart'ta dağıtılan kontenjanlar çerçevesinde kayıtlar alınacak.

İlk hac kafilesinin 17 Temmuz'da, son hac kafilesinin 15 Ağustos'ta gideceği kutsal topraklardan dönüşler, 25 Ağustos-20 Eylül'de gerçekleşecek.

Kura sonuçları nereden öğrenilebilecek?

Vatandaşlar, kura sonuçlarına Diyanet İşleri Başkanlığının "http://hac.diyanet.gov.tr" adresinden ya da il ve ilçe müftülüklerinden öğrenebilecekler.

Kaynak: AA