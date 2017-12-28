Hacettepe Üniversitesi'nde FETÖ operasyonu: 23 kişiye gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, 4'ü faal çalışan, diğerleri ihraç edilen Hacettepe Üniversitesi personeli ve öğretim üyesi 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltı kararının ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, Ankara merkezli Malatya, Ordu, Konya, Tekirdağ, Aksaray ve Bursa'da şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, Ankara'da ikisi halen doktor olarak görev yapan 3, diğer illerde ise 4 olmak üzere 7 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlardan bazılarının örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu belirlendi.

Kaynak: TRT Haber