  • 16 OCAK 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Karla Karışık Yağmurlu
Karla Karışık Yağmurlu
  • DOLAR 3.727
    EURO 3.965
  • BIST 81524.32
    ALTIN 143.486
Buradasınız : » » Haber spikeri Karaer kaza geçirdi

Haber spikeri Karaer kaza geçirdi

Sarıyer'de geçirdiği trafik kazası sonucu yaralanan haber spikeri Caner Karaer'in tedavisi sürüyor.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çıktı al
Haber spikeri Karaer kaza geçirdi

Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi Şehit Mithat Yılmaz Caddesinde bir otobüs, haber spikeri Karaer'e çarptı. Kazanın ardından yaralanan Karaer, olay yerine gelen ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Hastanede ameliyat edilen Karaer'in yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor.

Caner Karaer'in kızkardeşi Mihriban Karaer Okutan, hastane önünde yaptığı açıklamada, kardeşiyle sabah kahvaltı yaptıklarını söyledi. Kahvaltıdan sonra kardeşinin gittiğini ifade eden Okutan, saat 11.00 civarında kazanın meydana geldiğini kaydetti.

Emniyet mensupları tarafından kendilerine bilgi verilmesi üzerine hastaneye geldiklerini anlatan Okutan, "Kardeşim ameliyattan çıktı ve şu anda her ihtimale karşı yoğun bakımda tutuluyor. Hayati tehlikesi yok. Otobüs şoförünün ise gözaltına alındığını ve savcılığına sevk edileceğini duyduk." diye konuştu. AA

Etiketler: Sarıyer, Caner Karaer, kaza, Haber spikeri
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER