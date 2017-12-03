Güzelbahçe belediye başkanına silahlı saldırı

İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, eşi Nilüfer İnce ile birlikte ilçedeki bir balıkçı restoranından çıktığı sırada, başka bir araç sahibi ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

Tartışma sırasında silahını çeken zanlı, Belediye Başkanı İnce'nin diz altı bölgesine bir el ateş ettikten sonra aracına binerek olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan İnce'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Görgü tanıklarının ifadesi ve güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, beyaz renkli aracıyla kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

"Şüphelileri yakalamak için arkadaşlarımız çalışıyor"

Öte yandan, İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce'nin silahlı saldırı sonucu yaralanması nedeniyle üzgün olduklarını belirtti.

İnce ile görüştüğünü ve durumunun iyi olduğunu aktaran Aşkın, "Şüphelileri yakalamak için arkadaşlarımız çalışıyorlar, inşallah kısa bir sürede yakalayacağız. Şu anda gözaltına alınan kimse yok." diye konuştu.

TRT HABER

