Güzelbahçe belediye başkanına saldırı soruşturmasında tutuklama

İzmir'in Güzelbahçe ilçesi Belediye Başkanı Mustafa İnce'nin restoran çıkışında silahlı saldırı sonucu yaralanmasına ilişkin bir kişi gözaltına alındı. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, güvenlik kamerası ve MOBESE kayıtlarından, karıştığı bir trafik kazası sonrasında Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce'ye silahla saldırıda bulunduğu belirlenen U.G. gözaltına alındı.

Balçova'da işletmecilik yaptığı bildirilen zanlının ifadesinde, kaza sonrası küfürleştiklerini ve sinirlerine hakim olamadığını söylediği öğrenildi.

Bu arada zanlının Başkan İnce tarafından teşhis edildiği belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Olay

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, eşi Nilüfer İnce ile ilçedeki bir balıkçı restoranında yemek yedikten sonra evine gitmek için otomobiline bineceği sırada aracına arkadan vuran beyaz renkli otomobilin sahibiyle tartışmış, tartışma sırasında silahını çeken kişi, İnce'nin dizinin altına bir el ateş ettikten sonra aracına binerek olay yerinden kaçmıştı.

İnce, ambulansla 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.