"Güzel hatun" 6 kişiyi zehirledi

Düzce'nin Yığılca ilçesinde ormanlık alanda piknik yapan 6 kişinin "yaban kirazı" olarak bilinen bir meyve ile güzel hatun otu yedikleri şüphesiyle zehirlendikleri bildirildi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çukuran köyü Karadikenlik mevkisinde piknik yapmak isteyen İrem Keskin, Abdullah Yaprak, Ayşe Keskin, İsmail Keskin, Fahrettin Kalaycı ve Hatice Kalaycı, burada "yaban kirazı" olarak bilinen bir meyve ile güzel hatun otu tüketti.

Kısa bir süre sonra mide bulantısı yaşayan 6 kişi, kendi imkanlarıyla Yığılca Devlet Hastanesi'ne gitti.

Gıda zehirlenmesi tanısı konulan 6 kişiden kısa bir süre sonra durumları ağırlaşan Fahrettin Kalaycı ve Abdullah Yaprak, kentteki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde yer bulunamadığı için Yalova Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Söz konusu iki kişinin yoğun bakım ünitesine kaldırıldığı ve sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.