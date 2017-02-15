  • 15 ŞUBAT 2017, ÇARŞAMBA

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Güvenpark'taki minibüs durakları yer altına alınacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Güvenpark minibüs duraklarının, yer altına yapılacak çok katlı otoparka alınmasıyla ilgili proje hazırlanması için Belediye Meclisinden yetki aldı.

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Güvenparktaki minibüs durakları yer altına alınacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca yapılacak AKM-Gar-Kızılay metro hattı çalışmalarıyla eş zamanlı olarak Güvenpark minibüs duraklarının, yer altına yapılacak çok katlı otoparka alınmasıyla ilgili proje hazırlanması konusunda Belediye Meclisinden yetki aldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediye Meclisinin toplantısında alınan kararlara ve Fen İşleri Daire Başkanı Vedat Üçpınar'ın toplantıda meclis üyeleriyle paylaştığı bilgilere yer verildi.

Buna göre, Fen İşleri Daire Başkanlığınca toplantıda, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca yapılacak AKM-Gar-Kızılay metro güzergahının son istasyonu olan Güvenpark'taki minibüs ve otobüs duraklarının bulunduğu alanda yapılacak çalışmayla entegreli olarak yer altına katlı otopark yapılması için Büyükşehir Belediye Meclisinden yetki istendi.

"Tarihi dokuya zarar vermeyeceğiz"

Toplantıda meclis üyelerine bu kapsamda yapılması planlanan düzenlemeler hakkında bir sunum yapan Üçpınar, şunları kaydetti:

"Bu alanda zaten bir istasyon çalışması yapılacak. Bizler de burada trafik açısından sorun haline gelen minibüs ve otobüs durakları için yeraltı otoparkı projesini yapacağız. 2 ya da 3 katlı olarak düşündüğümüz otoparka, her katta 75 araç olmak üzere 225 araç park edebilecek. Otopark, metro istasyonuyla bağlantılı olacak şekilde tasarlanacak.

Durakları yer altına alıp, yukarda kalan bölümleri de yine park alanı olarak düzenleyip vatandaşların hizmetine sunacağız. Güvenpark'ta bulunan anıta ve tarihi dokuya zarar vermeyeceğiz. Korunması gereken alanlar korunacak. Burada her halükarda metronun çıkışı için bir yer, yukarıya kadar açılacak. Açılmışken, otoparkla beraber çalışsın istiyoruz. Milli Müdafaa Caddesi'nden giriş ve çıkış olacak ama Güvenpark'ın mevcut hali korunacak, zarar verilemeyecek."

Toplantıda Üçpınar'ın sunumundan sonra yapılan oylamada, yetki talebine ilişkin Başkanlık yazısı kabul edildi.  

Etiketler: güvenpark minibüs durakları, çok katlı otopark, metro hattı
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