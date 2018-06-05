Güvenpark terör saldırısı davasında karar çıktı

Güvenpark patlaması davasında 4 sanık hakkında 37'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.
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