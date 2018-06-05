Güvenpark davasında 4 sanığa 37'şer müebbet talebi

Tarihler 3 Mart 2016'yı gösterdiğinde Ankara, Güvenpark'ta patlayan bombalarla sarsıldı.

O hain saldırıda 36 kişi hayatını kaybetti, 349 kişi de yaralandı. Saldırıyı PKK’nın taşeron örgütü TAK üstlendi.

Aralarında PKK elebaşları da var

İşte o saldırıyla ilgili Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ve 55 sanığın yargılandığı davada sanıklar için istenen cezalar belli oldu.

55 sanığın arasında terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticileri Murat Karayılan, Cemi̇l Bayık, Duran Kalkan ve Salih Müslüm de var.

4 sanığa 37'şer kez ağırlaştırılmış müebbet

Savcı, sanıklardan Mehmet Veysi Dolaşan, İbrahim Halil Demirer, Velat Cin ve Suphi Akbaş hakkında 37'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 7 bin 518 yıl hapis cezası istedi.

Savcı mütalaasında ayrıca diğer 5 sanık için "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

37 sanığın dosyaları ayrıldı

Ayrıca terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 37 sanığın dosyasının ayrılması da talep edildi.

Davanın bir sonraki duruşması 27 Eylül'de görülecek.

Kaynak: TRT Haber, AA