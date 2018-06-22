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Güvenlik korucusunu şehit eden terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ta 18 Haziran'da yapılan hava harekatında etkisiz hale getirilen teröristin geçen yıl 31 Ağustos'ta Uludere'de güvenlik korucusu Mehmet Paksoy'u şehit ettiği belirlendi.

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Güvenlik korucusunu şehit eden terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak Cudi Dağı bölgesinde 18 Haziran'da yapılan hava harekatında etkisiz hale getirilen 8 teröristten birinin geçen yıl 31 Ağustos'ta Uludere ilçesinde güvenlik korucusu Mehmet Paksoy'un şehit edildiği saldırıyı gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada, 18 Haziran'da Cudi Dağı bölgesi Dörtyol Tepe mevkisinde yapılan hava harekatında 8 teröristin etkisiz hale getirildiği anımsatıldı.

Açıklamada, "Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin 31.08.2017 günü Uludere ilçe merkezinde kahraman güvenlik korucumuz Mehmet Paksoy'un şehit edilmesi olayını planlayan ve eyleme bizzat katılan Derviş (K) Fehmi Babat olduğu tespit edilmiş olup kahraman şehit korucumuzun intikamı alınmıştır." denildi.

Kaynak: AA

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