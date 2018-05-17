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Güvenlik korucularının 1100 rakımlı tepede ilk iftarı

Mardin'de terör örgütü PKK ile mücadeleyi Mehmetçik ile omuz omuza yürüten güvenlik korucuları, vatan nöbetinde ilk iftarını yaptı.

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Güvenlik korucularının 1100 rakımlı tepede ilk iftarı

Mardin Artuklu ilçesine bağlı 1100 rakımlı Akbağ Tepesi'nde görev yapan güvenlik korucuları Ramazan'ın ilk gününü evleri yerine görev yerleri üs bölgelerinde geçirdi.

Bölgede sağlanan huzurda güvenlik güçleriyle omu omuza veren korucular, Ramazan'ın ilk iftarını elleri tetikte nöbet tuttukları mevzide sırayla oruç açtı.

Güvenlik korucularının ilk iftarına Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir ve 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazi ve Terör Mağdurları Derneği Başkanı Hatice Turan Kandemir de katıldı. 

Kandemir, iftarın ardından koruculara tatlı ikramında bulundu. 

Gece gündüz yaz kış demeden korucuların görevlerini başında terörle aktif bir şekilde mücadeleyi sürdürdüğünü vurgulayan Kandemir, şunları söyledi: 

"Terörle mücadelede korucularımız her zaman görevlerinin başında olacak. Ramazan da olsa korucularımız görevlerinin başındadır. Bu kutsal görevi yapan başta korucularımız olmak üzere bütün güvenlik güçlerimizin ramazan ayını kutluyoruz. Rabbim ülkemizde bu huzuru daim kılsın."

Kaynak: AA 

Etiketler: ramazan, iftar, Mardin, güvenlik korucuları
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