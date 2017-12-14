Güvenlik korucularına komando eğitimi

İzmir'in Foça ilçesinde Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda eğitim gören güvenlik korucuları, komando eğitimi almaya başladı.
Eğitimde senaryo gereği, bir mağarada tespit edilen teröristleri yakalamak için operasyon düzenlendi.
Dağdan iple inen uzman komandolar, güvenlik korucularıyla birlikte teröristleri etkisiz hale getirdi.
Gerçek mermilerin kullanıldığı eğitimde hedefler tek tek imha edildi.
Koruculara arazi araması, pusu, keskin nişancı ve patlayıcı imhası eğitimleri de verildi.
Güvenlik korucularının sahadaki eğitimine zaman zaman uzman timler de refakat etti.
Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki 26 ilde görevli bin 500 güvenlik korucusuna yönelik komando eğitimi, Mart 2018'de sona erecek.
Kaynak: TRT Haber