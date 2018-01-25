Güvenlik korucuları Afrin'e gitmek istiyor

Bugüne kadar terör örgütü PKK ile mücadelede 10 şehit veren Şirvan ilçesine bağlı Ormanlı köyünde görevli güvenlik korucuları, terör örgütlerine karşı birlikte mücadele ettikleri Mehmetçik ile sınır dışında da mücadele etmek için yetkililerden talimat bekliyor.

"Köyümüzde geceleri rahat uyuyamıyoruz"

Oğlunu 3 yıl önce terörle mücadelede şehit veren köy muhtarı ve gönüllü korucu Mehmet Şakir Akyıldız, 460 nüfuslu köylerinin bugüne kadar teröristlere geçit vermediğini söyledi.

Köy sakinleri olarak Mehmetçik'e destek amacıyla Afrin'e gitmek istediklerini dile getiren Akyıldız, "Köyümüzde geceleri rahat uyuyamıyoruz. Korucularımız Afrin'e gitmek istiyor." dedi.

Afrin'deki terör mağduru Kürtlerin huzur ve refahı için her göreve hazır olduklarını dile getiren Akyıldız, şer odaklarının kardeşi kardeşe kırdırma çabasının harekatla boşa çıkarılacağını kaydetti.

"Devletimizi ve bayrağımızı korumak zorundayız"

Güvenlik korucusu Mehmet Mahfuz Akpolat, Bitlis'te 25 yıl önce terör operasyonunda bir kardeşinin şehit düştüğünü, bir ağabeyinin ise Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde İstanbul'da gazi olduğunu belirtti.

Korucu olarak 24 yıldır terörle mücadele ettiğini söyleyen Akpolat, şöyle konuştu:

"Zeytin Dalı Harekatı'nda Mehmetçik'e destek olmaya hazırız. Terör örgütüyle mücadelede şehit verdik ve şehidimizle gurur duyuyoruz. Gerek yurt içi gerekse yurt dışında her zaman mücadeleye hazırız. Devletimizi ve bayrağımızı korumak zorundayız. 24 yıldır askerle omuz omuza görev yapmaktayım. Ordumuz Afrin'de çatışırken, biz burada rahat değiliz."

Korucu Mehmet Can Alayıldız da Afrin bölgesinin terör örgütlerinden temizlenmesi için köy halkı olarak Mehmetçik'e destek vermeye hazır olduklarını aktardı.

Birilerinin terörle mücadeleyi farklı noktalara çekmeye çalıştığını söyleyen Alayıldız, "Başka ülkeler bizi birbirimize düşürmeye çalışıyor. Ben bir Kürt olarak buradan sesleniyorum; Sayın Cumhurbaşkanım hepimiz seninle ölene kadar beraberiz. Afrin'e gönüllü olarak gitmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Emekli güvenlik korucusu Mehmet Nezir Akbaş da 26 yılının terörle mücadelede geçtiğini belirterek, görev verilmesi durumunda Afrin'de teröristlerle mücadele edeceğini vurguladı.

Kaynak: AA