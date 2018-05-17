Güvenlik kamerasına yakalanan hırsız: Bana benziyor ama ben değilim

Merkez Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi ve Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki 2 marketin kapıları gece zorlanarak açılıp 45 kilogram tütün, 5 kilogram çay ile 50 paket sigara çalındı.

İş yeri sahiplerinin şikayeti üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri hırsızlıklarla ilgili araştırma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlığı 3 kişinin yaptığını ve zanlılardan birinin emniyette hırsızlıktan çok sayıda suç kaydı bulunan 19 yaşındaki Faruk E. olduğunu belirledi.

Güvenlik kamerası kayıtlarında, 2 kişinin marketin kapısını zorlayıp açtığı, 1 zanlının ise iş yerine girip hırsızlık yaptığı görülüyor.

Faruk E. ekiplerin çalışmasıyla yakalandı.

Emniyete götürülen zanlı, "Güvenlik kamerasındaki kişi bana çok benziyor, fakat ben değilim. İş yerlerinde parmak izim nasıl çıkmış, bilmiyorum" dedi.

Polis, iş yerlerinden alınan parmak iziyle zanlınınkinin uyuştuğunu tespit etti.

Faruk E., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Diğer 2 zanlıyı yakalama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA, DHA