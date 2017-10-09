Güvenlik güçlerine kurduğu tuzak sonu oldu

Köyceğiz'de bir evin bahçesinde meydana gelen patlama teröristlerin hain planlarını gün ışığına çıkardı.
Güvenlik güçlerine Çayiçi mahallesindeki bir evin bahçesinde parçalanmış bir ceset olduğu ihbarı geldi.
Yapılan incelemede aranan 2 teröristten birinin, bir evin bahçesinde bombalı düzenek hazırlarken patlayıcının infilak etmesiyle öldüğü belirlendi.
Kaçan diğer terörist aranıyor.
Bu arada teröristleri Suriye'nin Lazkiye Limanı'ndan gemilerle Muğla'ya getirdikleri belirlenen Suriye uyruklu 4 kişi adliyeye sevk edildi.
15 gün önce gözaltına alınan 4 kişiden birinin, terör örgütü üyesi, diğer 3'ünün ise gemi personeli oldukları belirlendi.
Seydikemer ilçesinde geçen hafta düzenlenen operasyonda örgüt üyesi 4 kişi ile onlara yardım ettikleri belirlenen 3 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Şüphelilerin Köyceğiz'deki Toparlar ormanlık alanında gizlenen örgüt üyesi 7 kişiyle buluşacakları ortaya çıkmıştı.
Operasyonda teröristlerin 5'i etkisiz hale getirilmişti. TRTHABER