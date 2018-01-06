Güvenlik güçleri PKK'nın kış barınaklarını yok etti.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde "Bayrak-73 Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Osman Kaya-2 Operasyonu" düzenlendi.

Hedef arazide PKK'nın sığınaklarını bulmak, tuzaklarını ortadan kaldırmaktı. 3 Ocak akşamı başlayan operasyon 5 Ocak akşamı sona erdi.

Güvenlik güzleri iki gün boyunca Çağdaş, Yolçatı ve Dibekköy bölgesinde gece gündüz operasyon yaptı.

Operasyonda, 2 sığınak, gözetleme mevzisi ve 15 doğal mağara tespit edildi, kullanılamaz hale getirildi.

5 mutfak tüpü ve yağ tenekelerine yerleştirilmiş, karayolu kenarı ve araziye tuzaklanan 3 el yapımı patlayıcı düzeneği de uzman ekip tarafından etkisiz hale getirildi.

Sığınak, mağara, ağaçlık, çalılık ve kayalık alanlar ile toprağa gömülü 4 keskin nişancı tüfeği şarjörü, 21'i 12 kilogramlık 22 tüp, 8'li pil bloğu, 2 litre benzin, 80 metre elektrik kablosu ve 400 kilogram un, 15 kilogram çay, 120 kilogram şeker, 25 kilogram tuz, 5 konserve, balyoz, 10 ampul, 4 sargı bezi, 25 neşter, 3 cam şişe içerisinde tıbbi alkol ve ameliyat makası bulundu.

1 ton 827 kilogram esrar ele geçirildi

Operasyonda uyuşturucu kaçakçıları da hedefteydi. Yapılan aramalarda 1 ton 827 kilogram esrar ele geçirildi.

Kaynak: AA