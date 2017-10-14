Güvenlik güçleri teröristlere nefes aldırmıyor!

Diyarbakır'ın Kocaköy, Hani ve Lice ilçelerinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, teröristlere ait 2 sığınak ve 2 doğal mağara imha edildi.

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Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kocaköy, Hani ve Lice sınırlarında 11 Ekim'de başlatılan "Bayrak-63 Şehit Güvenlik Korucusu İhsan Gür Operasyonu" dün başarıyla tamamlandı.

Operasyon kapsamında, biri terör örgütü PKK iş birlikçisi, biri de "uyuşturucu imal ve ticareti yapma" suçundan aranan 2 zanlı yakalandı, 208 araç ve 519 kişinin sorgulaması ile 18 ev ve eklentisinde adli arama yapıldı.

Teröristlere ait 2 sığınak ve 2 doğal mağara tespit edilerek kullanılamaz hale getirildi.

Hani'nin Kırım köyü sınırları içerisinde de el yapımı patlatıcı yapımında kullanılan 2 tol serisi ateşleme sistemine monteli olmak üzere 5 el telsizi, 2 elektrikli fünye, 2 metre infilaklı fitil, ateşleme sistemi, 239 pil, 500 metre kablo ve 3 koli bandı ele geçirildi.

El yapımı patlayıcı düzeneği imha edildi

Lice'nin Gökçe köyü sınırlarındaki ağaçlar arasına gizlenmiş 5 kilogramlık yağ tenekesi içerisine hazırlanmış el yapımı patlayıcı düzeneği, ateşleme sistemi, 10 metre kablo ve büyük pil, Patlayıcı Madde Tespit ve İmha Timince yerinde kontrollü infilak ettirildi.

Kocaköy'ün Gözebaşı köyü Eldeğmez mezrası ile Hani'nin Yayvan köyündeki adli aramada, kalaşnikof piyade tüfeği, 2 şarjör, 213 fişek, keskin nişancı dürbünü ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Çınar'ın Başaklı köyündeki bir konut ile eklentilerindeki aramada, el yapımı patlayıcı yapımında kullanıldığı değerlendirilen 12 kilogramlık 6 mutfak tüpü, 39 piknik tüpü, 4 el telsizi, 2 şarj aleti ve adaptörü ele geçirildi, bir kişi yakalandı.

Operasyonda ele geçirilen delil niteliğindeki silah, mühimmat ve malzemeler savcılığın talimatıyla muhafaza altına alındı, diğerleri yerinde imha edildi.

1 ton esrar ele geçirildi

Narkoterörle mücadele kapsamında Kocaköy ilçesinin Şaklat ve Boyunlu köyleri sınırlarındaki arazi ile konut ve eklentilerinde gerçekleştirilen adli aramada, 7 bin 756 kök Hint keneviri, 911 kilo 700 gram kubar, 126 kilo 100 gram toz olmak üzere 1 ton 37 kilo 800 gram esrar ele geçirildi.