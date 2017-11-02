Güvenlik güçleri, teröristlere göz açtırmıyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde üst aramasında üzerinden Kaymakamlık konutu, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve polis kontrol noktasını gösteren kroki çıkan şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"1 Kasım saat 10.26 sıralarında Yüksekova ilçesi Cengiz Topel Caddesi'nde icra edilen yaya devriye görevi esnasında şüphe üzerine durdurulan bir şahsın üzerinde yapılan kaba üst araması sonucu Kaymakamlık konutu, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve polis kontrol noktasını gösteren bir kroki ele geçirilmiş ve şahıs gözaltına alınmıştır. Daha sonra şahsın ikamet adresinde yapılan aramada 2 sim kart ve içerisinde telefon numaraları bulunan ajanda ele geçirilmiştir. Ayrıca yakalama esnasında cep telefonu ve sim karta da el konulmuştur. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

Kaynak: AA